هذا هو مخطط نقل أنصار "الخضر"

أعلنت مصالح ولاية الجزائر اليوم الثلاثاء، أنها خصصت ثماني نقاط تجميع حافلات نقل المناصرين الراغبين في متابعة مقابلة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره النيجري ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2023 المقررة يوم الخميس على الساعة22:00، بملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي.

وأوضح بيان الولاية أن مصالحها وفي إطار جهودها للمساهمة في ضمان تسهيل تنقل المناصرين الراغبين في متابعة المقابلة الودية للمنتخب الوطني، أمام نظيره النيجري يوم الخميس المقبل على الساعة 22:00 بملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي، فإنها "خصصت ثماني نقاط تجميع وانطلاق الحافلات نحو نقطة الوصول بالقرب من نفس الملعب".

وأضاف المصدر أن عملية نقل المناصرين ستتم ابتداء من الساعة 15:30سا على مستوى ثماني نقاط التجميع تتوفر على أماكن للركن أو التي تقع بالقرب من محطات وسائل النقل العمومية بكل من، موقف 5 جويلية، بئر توتة (محطة القطار)، زرالدة (محطة القطار)، موقف منتزه الصابلات على الواجهة البحرية، موقف الصابلات ( أُوبلا)، محطة المعدومين (العناصر)، بجانب موقف السيارات بالقبة القديمة وأخير داخل الشركة المكلفة بتهيئة واد الحراش (مقابل محطة القطار بالحراش).

أما فيما يتعلق بعملية إرجاع المناصرين بعد انتهاء المقابلة، فأشارت مصالح الولاية أنها تكون بالقرب من ملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي إلى نقاط الانطلاق التي قدموا منها.

وأشار المصدر إلى أن الركوب في الحافلات المخصصة لنقل المناصرين يكون "مقابل دفع مبلغ 100دينار، مع وجوب استظهار تذكرة المباراة وبطاقة الهوية الشخصية"، مشددة في الوقت نفسه على أنه و" لتنظيم أحسن لعملية نقل المناصرين والدخول إلى الملعب، يرجى من كل من لا يحوز على تذكرة المباراة، عدم القدوم إلى أماكن تجميع ونقل المناصرين وعدم التوجه إلى الملعب".