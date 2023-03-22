تثمين المسعى التشاركي لإنجاح تدريس اللغة الأمازيغية

ثمّن سي الهاشمي عصاد "المسعى التشاركي لوزير التربية الوطنية من خلال إشراك المحافظة السامية للأمازيغية في الندوة الوطنية المخصصة للتربية الوطنية يومي 18 و19 مارس 2023 التي تطرقت إلى عدة ملفات ذات صلة بالقطاع وعملا بمخرجات الورشة الخاصة بمادة اللغة الأمازيغية التي أدرجت في هذه الفعاليات بحضور ممثلين عن هيئتنا لأول مرة."

حسب بيان المحافظة السامية للأمازيغية، أعرب مسؤولي الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية عن ارتياحهم "للمقاربة الجديدة والجادة للسيد وزير التربية الوطنية التي من شأنها تعزيز الجهود المبذولة في سبيل إنجاح عملية تدريس الأمازيغية والتكفل الأمثل بها عبر كامل التراب الوطني."

في سياق هذه الورشة تم إحصاء 48 ولاية معنية بتدريس المادة و تشخيص أهم الصعوبات التي تعترض تعميمها و كذا إقتراح الحلول المناسبة والتي ستُصاغ على إثرها تعليمة وزارية لتوضيح التدابير العملياتية و البيداغوجية المتعلقة بتدريس الأمازيغية قبل الدخول المدرسي 2023/ 2024 و هذا وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في قطاع التربية الوطنية إلى حين تجسيد مقترح المحافظة السامية للأمازيغية المتضمن تجانس القانون التوجيهي للمدرسة رقم04 /08 المؤرخ في 23 يناير 2008 و أحكام دستور نوفمبر 2020 .

تأتي هذه الخطوة حسب نص البيان" كثمرة ملموسة لتظافر الجهود بين المحافظة السامية للأمازيغية ووزارة التربية و الهادفة الى إثراء القاعدة الوطنية المشتركة للشخصية الجزائرية و غرس قيم الوحدة و المواطنة التي من شأنها المساهمة في إيقاظ الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال ترسيخ القيم المرتبطة بالإسلام والعروبة والأمازيغية."