الجمهورية الصحراوية وفنزويلا توقعان 11 اتفاقية تعاون

وقعت الجمهورية الصحراوية وفنزويلا على إحدى عشرة (11) اتفاقية تعاون مشتركة في قطاعات مختلفة، توجت المباحثات بين الرئيسين الصحراوي إبراهيم غالي، ونظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بالعاصمة كاراكاس.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، أن الرئيس غالي أجرى خلال زيارة الدولة التي تقوده إلى فنزويلا محادثات موسعة أمس الثلاثاء مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، شملت وفدي البلدين، سبقتها جلسة مباحثات مغلقة بين الرئيسين.

وأسفرت المحادثات عن التوقيع على إحدى عشرة (11) اتفاقية تعاون بين فنزويلا والجمهورية الصحراوية، تشمل قطاعات مختلفة منها التعليم العالم والتعليم الأساسي، الثقافة، الصحة، الفلاحة والمياه. كما شملت الاتفاقيات إلغاء التأشيرة بالنسبة لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة المشاورات السياسية وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين.

وعقب التوقيع على اتفاقيات التعاون، أكد الرئيس مادورو ، أنه من خلال الاتفاق في قطاع التعليم، من المتوقع وصول "مئات الطلاب من الجمهورية الصحراوية في أقرب وقت ممكن للتدريب في الوظائف الجامعية في فنزويلا".

من جهته، أكد الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أن زيارة الدولة هذه "تتمتع بقيمة مضافة حيث تتزامن مع الاحتفال المتبادل بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقة الدبلوماسية بين البلدين".