تحديد موعد تسليم أسهم مولودية وهران

ترأس صباح اليوم الأربعاء ، السعيد سعيود والي ولاية وهران اجتماع تنسيقي بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور أعضاء النادي الهاوي لفريق مولودية وهران وأعضاء شركة هيبروك سوناطراك والمساهمين السابقين في شركة وبحضور موثق ومحضر قضائي ومراقب الحسابات.

وحسب الصفحة الرسمية لولاية وهران على الفايسبوك، فإن الوالي أكد على أن قرار التكفل بفريق المولودية هو استجابة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى مطالب جمهور النادي للتكفل بفريقهم العريق ، حيث أعطى الرئيس تبون تعليمات لتعيين شركة هيبروك سوناطراك للإشراف على مولودية وهران .

واستمع سعيود خلال الجلسة، إلى الكيفية القانونية لعملية تسليم و إستلام الأسهم والمهام التي شرحها الموثق على مسامع الحضور، ليعطي بعدها الوالي تعليمات للتسريع فيها وهذا بعقد جمعية عامة يوم غدا الخميس، واستدعاء الجميع من أجل المصادقة أمام الموثق على تسليم الأسهم بصفة مجانية حيث ستسلم هذه الأسهم الى شركة هيبروك سوناطراك.