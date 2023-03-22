شباب بلوزداد يواصل المنافسة على كل الجبهات

حسم شباب بلوزداد ورقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الجزائر بعد إطاحته، زوال اليوم، بإتحاد الشاوية على ملعب زرداني حسونة (ولاية أم البواقي) بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي الفوز لأبناء العقيبة كل من المهاجم النيجيري المتألق إيوالا في الدقيقة 38 والظهير الأيمن أيمن بوقرة في الدقيقة 90، فيما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 86.

ويبقى شباب بلوزداد آخر الإختصاصيين في المنافسة الذي نجا من مقصلة الإقصاء المبكر، بعد خروج كل من مولودية الجزائر، اتحاد الجزائر، وفاق سطيف، شبيبة القبائل ومولودية وهران.

وبهذا يواصل النادي العاصمي المنافسة على كل الجبهات هذا الموسم، سواء على المستوى المحلي (البطولة، الكأس) أو خارجيا بعد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما سيشارك أشبال المدرب نبيل الكوكي هذه الصائفة في كأس العرب للأندية بالسعودية.