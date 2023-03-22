إيمان خليف تواصل مشوارها نحو اللقب العالمي

تأهلت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف (اقل من 66 كلغ)، اليوم الأربعاء إلى نصف نهائي بطولة العالم 2023، المتواصلة فعالياتها بالمركب الرياضي "انديرا غاندي" بنيودلهي (الهند)، عقب تغلبها على الأوزبكية كاميدوفا نافباخور بنتيجة 5-0.

ويسمح هذا التأهل لصاحبة ذهبية ألعاب وهران المتوسطية الأخيرة 2022 من ضمان ميدالية برونزية في انتظار منازلتها غدا الخميس في نصف النهائي الآخر، بين الفائزة من لقاء، التايلاندية شوانافينغ جانجيام والبرازيلية سوارس بياتريس.

وفي وقت سابق، أقصيت مواطنتها إشراق شايب (اقل من 70 كلغ)، في الدور ربع النهائي على يد الروسية ديمورشاين اناستازيا بنتيجة (5-0).

ويعرف اليوم السابع، من منافسات ربع النهائي دخول الملاكمة الجزائرية الثالثة والأخيرة وصاحبة ذهبية الألعاب المتوسطية بوهران - 2022، حجيلة خليف (-60 كلغ) الحلبة، حيث ستواجه الكورية الجنوبية اوه يونجي. وفي حالة العبور إلى المربع الذهبي، فستواجه المتأهلة من المنازلة التي ستجمع، البرازيلية فيريرا بياترز لاسمين واليابانية تاغوشي اياكا.