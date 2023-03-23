استئناف العلاقات بين السعودية وسوريا

كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة أن سوريا والسعودية اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطيعة دامت أكثر من عقد.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من قرار السعودية وإيران استئناف العلاقات فيما بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، بعد 7 سنوات من التوترات بين البلدين، وذلك بوساطة صينية.

ومن شأن هذه الخطوة التمهيد بشكل كبير لعودة دمشق إلى الصف العربي.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أغلقت سفارتها بدمشق في مثل هذه الأيام من شهر مارس عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات الحرب في سوريا.