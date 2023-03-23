"الخضر" بشق الأنفس

حقق "الخضر" الأهم بتفوقهم على منتخب النيجر في لقاء وجد فيه رفاق رياض محرز صعوبات كبيرة.

رغم السيطرة على الكرة خلال الشوط الأول، فوجئ أشبال جمال بلماضي بتقدم الضيوف بهدف مباغت يتحمل مسؤوليته وسط الدفاع والحارس ماندريا.

في الشوط الثاني أجرى الناخب الوطني عدة تغييرات أتت بنتيجة عبر تعديل النتيجة في وهلة أولى من طرف العائد بغداد بونجاح.

ليكون الهدف الثاني الذي أتى في الدقائق الأخيرة من المباراة رمزية كبيرة، شايبي يمرر لبوعناني هذا الأخير يمرر بدوره لرياض محرز الذي حرر الجميع.

يجب أيضا التنويه بالأداء المتميز لريان آيت نوري في أول ظهور له مع "الخضر".