أهم ما قاله بلماضي بعد اللقاء

أثنى الناخب الوطني جمال بلماضي على أداء اللاعبين الجدد خاصة أن بعضهم لعبوا دورا حاسما في كسب النقاط الثلاث.

في الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء النيجر، عاد جمال بلماضي مطولا على أداء الوافدين الجدد الذي أقحموا خلال اللقاء خاصة فارس شايبي وبدر الدين بوعناني.

وقال بلماضي "كنت أتمنى اقحاهم في ظروف سهلة، غير أن اللقاء كما قلت منذ أيام كان صعبا لكنهم كانوا في المستوى وكانوا حاسمين خاصة في الهدف الثاني".

كما قال بلماضي أنه جد سعيد بأداء العائد بغداد بونجاح، مؤكدا أن اللاعب تعلم الكثير خلال غيابه عن "الخضر" ويبقى ورقة مهمة على غرار باقي المهاجمين.

أما بخصوص لقاء العودة ضد نفس المنتخب يوم الاثنين المقبل في تونس، ألمح بلماضي لإجراء تغييرات في التشكيلة بإشراك باقي اللاعبين الذين يريدون المشاركة خاصة الجدد.