محرز يتجاوز رقم بلومي وماجر

تجاوز اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة أمس الخميس، النجمين السابقَين للمنتخب الوطني الجزائري الأخضر بلومي ورابح ماجر، من حيث عدد الأهداف المسجلة مع "الخضر" .

وبتسجيله لهدف فوز "الخضر" على النيجر سهرة امس الخميس(2-1) بملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي (الجزائر العاصمة) لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار، يكون قائد المنتخب الوطني رياض محرز قد رفع رصيده من الأهداف إلى 29 هدفا في تاريخ مشاركاته الدّولية مع المنتخب الوطني.

وقبل هذه المواجهة، كان محرز يتقاسم نفس العدد من الأهداف مع لخضر بلومي ورابح ماجر، المرادف لـ28 هدف لكل لاعب.

وبهذا الرقم الجديد، بات رياض محرز ثالث هدّاف في تاريخ "مُحاربي الصّحراء"، بعد متصدّر اللائحة إسلام سليماني بِرصيد 41 هدفا، والوصيف عبد الحفيظ تاسفاوت بِمجموع 36 هدفا.