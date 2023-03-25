ماهي دوافع الإقالة الغريبة لمدرب البايرن؟

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، إقالته وبشكل مفاجئ المدرب يوليان ناغلسمان من على رأس النادي، وتعيين توماس توخيل كخليفة له.

وكشف موقع " سكاي نيوز" عربية أن الخبر الذي سربه الصحفي فابريزو رومانو كان مفاجأة لناغلسمان نفسه الذي كان في إجازة للتزلج على الجليد وسط جبال الألب، عندما قرأ خبر إقالته على مواقع التواصل الإجتماعي، وكان صدمة أيضا للاعبين البافاري.

وتولى ناغلسمان المسؤولية عام 2021 وقاد بايرن إلى لقبه العاشر على التوالي في الدوري المحلي، لكنه أخفق في تحقيق أي ألقاب أخرى في الموسم الماضي.

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ: "خلصنا إلى أن مستوى فريقنا في تراجع ملحوظ رغم الفوز بالدوري الموسم الماضي". وأضاف: "بعد كأس العالم، كنا نقدم أداء أقل فعالية وجاذبية، وتذبذب مستوانا بصورة عرضت أهدافنا للموسم، وما بعدها، للخطر، لهذا تصرفنا الآن".

وخسر بايرن ميونيخ 10 نقاط في 2023، مما سمح دورتموند للحاق به واعتلاء الصدارة، قبل مباراتهم المقبلة معا.

أما سكاي سبورتس، فأشارت إلى أن انعدام تطوير اللاعبين الشبان والمواهب، من قبل ناغلسمان، كان من أهم أسباب الإقالة. يذكر أنه سيتم التعاقد مع توماس توخيل حتى 30 جوان 2025، وسيشرف على مران الفريق للمرة الأولى بعد غد الإثنين.