عرض قطري جديد للاستحواذ على مانشستر يونايتد

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، السبت، أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني قدم عرضا جديدا لشراء نادي مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مقابل خمسة مليارات جنيه استرليني (6.12 مليار دولار أميركي).

وقال متحدث يمثل الشيخ جاسم في ذلك الوقت إن العرض كان بدون اللجوء لأي قروض عبر مؤسسة "ناين تو" الخاصة بالشيخ جاسم.

وأعلن رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس أيضا يوم الخميس الماضي عن تقدمه بعرض لشراء النادي.

وقال لرويترز إنه مستعد لدفع قيمة تفوق القيمة الحالية للنادي الإنكليزي.

وبدأت عائلة غليزر، المالكة ليونايتد، في نوفمبر مناقشة خيارات لبطل الدوري الإنكليزي 20 مرة، سواء بانضمام مستثمرين جدد أو بيع النادي بعد 17 عاما من شرائه.

ولم يرد مانشستر يونايتد على الفور على طلب من رويترز للتعليق.