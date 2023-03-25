النيجر-الجزائر: المالي بوبو تراوري حكما للمباراة

عينت الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) المالي بوبو تراوري، حكما لإدارة لقاء النيجر والجزائر، برسم الجولة الرابعة (المجموعة السادسة) من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024 بكوت ديفوار)، والمقرر يوم الاثنين 27 مارس (17:00 سا) بملعب -حمادي العقربي- برادس (تونس)، وفق ما أعلنته اليوم السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وسيساعد الحكم بوبو في مهمته، كل من الغيني سيديري سيديبي (مساعد أول) والمالي موديبو سماري (مساعد ثاني)، كما سيكون المالي الآخر، سوري ابراهيما كايتا سوري، حكما رابعا.

وسيتولى التشادي جيبرين محمات ديمبيلي مهمة محافظ اللقاء.

وخلال مقابلة الذهاب لحساب الجولة الثالثة، تغلب المنتخب الجزائري على النيجر بنتيجة (2-1) بملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي (الجزائر العاصمة) بفضل ثنائية بونكانو (د 54/ ضد مرماه) ورياض محرز (د 88), بينما وقع هدف الزوار دانيال سوزا (د 39).