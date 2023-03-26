رئيس كولومبيا يطالب بحضور الصحراء الغربية في القمم الأيبيرية-الأمريكية

اقترح رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، إضافة الصحراء الغربية كمراقب في القمم الأيبيرية-الأمريكية، في كلمة ألقاها بحضور الملك الاسباني ورئيس حكومته بيدرو سانشير .

ونقلت صحيفة “اندبندنت” الاسبانية عن الرئيس الكولومبي، قوله في خطابه أمام القمة الـ 28 الايبيرية- الأمريكية، التي حضرها الملك الاسباني ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز،”إن منح دول افريقية تتحدث الاسبانية والبرتغالية والعربية ومنها واحدة لا تزال تحت الظلم وهي الصحراء الغربية صفة المراقب في القمة سيسمح بدمج هذه البلدان في مثل هذا النوع من الاجتماعات عالية المستوى”.

وقالت الصحيفة إن المقترح الذي قدمه بترو ليس جديدا، لأن المجتمع الأيبيري الأمريكي قد فكر بالفعل في شخصية المراقب المساعد والاستشاري منذ عام 2009.

وبدأت الجمعة الدورة الثامنة والعشرون للقمة الأيبيرية الأمريكية، التي تضم 22 دولة من أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي، في سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان وشارك فيها الملك اسبانيا ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز .