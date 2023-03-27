الخضر يتأهلون مبكرا

تأهّل المنتخب الوطني مساء اليوم الاثنين مُبكّرا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، "كان" 2024 في كوت ديفوار.

وضمن الخضر تأهله لنهائيات أمم أفريقيا، (كوت ديفوار 2023) مبكرا، عقب فوزه أمام النيجر، بهدف دون رد، على ملعب رادس، بالعاصمة التونسية، في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية.

والهدف الوحيد في المباراة وقعه بغداد بونجاح في الدقيقة السادسة، ليرفع المنتخب رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد منتخب النيجر عند نقطتين في المركز الثالث.

وحسمت الجزائر الأمور مبكرا، بعد أن تمكن بونجاح من هز شباك النيجر، في الدقيقة السادسة، حيث تلقى تمريرة من محرز إثر هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يسدد كرة أرضية استقرت بالمرمى.