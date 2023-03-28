عمرة رمضان لم تسلم من "المضاربة"

تفاجأ الكثير من المواطنين الحالمين بزيارة البقاع المقدسة من ارتفاع أسعار العمرة في شهر رمضان، وعجز الوكالات السياحية عن إيجاد مقعد لهم لزيارة البقاع المقدسة خلال الشهر الفضيل، وهذا بسبب محدودية برنامج الرحلات الجوية وعدم توفير الخطوط الجوية الجزائرية، برنامجا خاصا خلال شهر رمضان الذي يعتبر شهر ذروة بالنسبة لمتعاملي السياحة والأسفار .

أكد عدد من المواطنين، أن أسعار العمرة خلال شهر رمضان، عرفت التهابا كبيرا مقارنة بالسنوات الفارطة وقبل هذا الشهر الفضيل، حيث بات أقل عرض لدى الوكالات السياحية يصل إلى 30 مليون سنتيم خلال النصف الثاني من شهر رمضان لغرفة خماسية، ويبلغ العرض حدود 80 مليون سنتيم في غرفة ثنائية حسب ظروف الإعاشة والخدمات المقدمة، وهو ما يفوق تكلفة الحج التي كانت العام الماضي لا تتجاوز 75 مليون سنتيم بعدما تدخّل رئيس الدولة وأمر بتخفيض سعر تذكرة النقل وربح الحاج 10 ملايين سنتيم.

وأبدى عدد من المواطنين تذمّرهم من كبح طموحهم في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الفضيل، وهو ما وقفنا عليه، حيث أعادت لهم الوكالة السياحية جواز سفرهم وأموالهم بحجة عدم تمكنهم من إيجاد مقعد لهم في الرحلات الجوية الموجودة وإلغاء حجزهم بسبب محدودية برنامج الرحلات المقترح من طرف شركات الطيران خلال هذا الموسم الذي يكثر فيه السفر نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة، خصوصا خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل.

ارتفاع جنوني في أسعار الإقامة

وفي هذا السياق، أشار الأمين العام للاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار، صلاح الدين تومي، في تصريح لـ"الخبر"، أن تسعيرة وتكاليف العمرة تحددها عدة عوامل، أبرزها حقوق التأشيرة والنقل وتذكرة الطيران والإقامة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا عند اختيار الفنادق القريبة من الحرم بأقل من ألف متر، والتي التهبت أسعارها سواء للمرخصة منها أو المصنّفة. مضيفا أن أسعار فنادق المدينة المنورة عرفت التهابا جنونيا، بعد تراجع إمكانيات الإيواء المتوفرة لقلة العرض مقارنة بالطلب الكبير وكثرة الفنادق المغلقة من أجل إعادة التهيئة استعدادا لموسم الحج، ورغم توفير وزارة الحج والعمرة السعودية في الفترة الأخيرة 9 آلاف سرير إضافي، إلا أنها لم تكن كافية لتخفيض الأسعار التي تضاعفت منذ شهر ديسمبر الفارط، وهو ما أجبر بعض الوكالات إلى تقليص الإقامة في برنامجها في المدينة المنورة أو إلغاؤه أو عدم توفير بعض الخدمات لتخفيف تكلفة العرض المقترح.

زيادة التكلفة مرتبط بارتفاع أسعار الرحلات

واعتبر المتحدث أن أهم عامل في زيادة تكلفة العمرة هو ارتفاع أسعار تذكرة الرحلات الجوية وعدم وفرتها، سواء المباشرة منها أو غير المباشرة، مؤكدا أن الوكالة السياحية التي كانت تقوم بتسطير برنامج الرحلة والسفر حسب دفتر شروطها، أصبحت عاجزة في بلادنا عن ضمانه لاستحالة الحصول على برنامج الرحلة في وقته والقيام بحجوزات الطيران في ظرف أيام لا يتعدى أسبوعا أو 10 أيام، وبالتالي استحالة اقتراح برنامج تنافسي مميز لها.

وأورد الأمين العام للاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار، صلاح الدين تومي، أن الوكالات السياحية تفاجأت لهذا الارتفاع الجنوني في رحلات الطيران وعدم مراجعة الخطوط الجوية الجزائرية لبرنامج رحلاتها بالزيادة، لعدم حصولها على تراخيص الطيران المدني، مستغربا غياب المتابعة للولوج الجيد في سوق العمرة، عكس شركات طيران أخرى، لأن هذا السوق سيسمح لها بمضاعفة عملها واستدراك عجزها وتعويض الخسائر المسجلة في السنوات الأخيرة نتيجة وباء كوفيد، ويسمح بالتالي للوكالات السياحية بالعمل وتلبية طلبات معتمريها.

وأوضح الأمين العام للاتحاد، أن هيئته راسلت الهيئات الرسمية من أجل التدخل لاسيما القسم التجاري لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ووزارة النقل لمعالجة هذا الوضع بجدية ومراجعة هذا الاختلال في أقرب الظروف، كون عدد المقاعد خلال العمرة في شهر رمضان لا يتجاوز 40 ألف مقعد، منها 15 ألف مقعد لدى الخطوط الجوية الجزائرية، وهو عدد محدود مقارنة بالطلب الموجود خلال الشهر الفضيل.

وكانت "الخبر" أعدّت في الموضوع ملفا تحدّثت خلاله كيف تحوّلت الرحلة الإيمانية الروحانية لأداء العمرة بالنسبة لقطاع كبير من الجزائريين، بعد انقطاع عن هذه الشعيرة لمدة سنتين، فرضته أزمة كورونا التي استوجبت الحجر على أغلب سكان المعمورة، وشلّت حركة تنقل الأشخاص محليا ودوليا، إلى مغامرة حقيقية محفوفة بكل المخاطر يخوضها معتمرون أغلبهم من المرضى والمسنين، ممّن تبدأ محنة بعضهم من مطارات الإقلاع بسبب تأخر الرحلات، وحجزهم دون أكل وشرب لساعات طويلة وبلا أدنى اعتذار، ليستمر غبن آخرين فور وصولهم إلى وجهتهم نتيجة محدودية الخدمات وعدم تطابقها مع العروض التي قدمتها لهم الوكالات أثناء دفعهم لمستحقات تُواصل ارتفاعها الجنوني.

"الكل يتعذب".. وفنادق قريبة في الترويج بعيدة في الواقع

كما نقلت "الخبر" صور المعاناة التي يواجهها المعتمرون وأشكالها في الآونة الأخيرة، والتي أصبحت متعددة ومواصلة في الارتفاع، حيث عج الفضاء الأزرق بمقاطع فيديوهات لمعتمرين وجّهوا نداءات استغاثة، عبروا فيها عن استيائهم من الظروف التي يؤدون فيها العمرة داخل فنادق غير مطابقة، وآخرون تم تحويلهم إلى فنادق أخرى، فضلا عن محدودية النقل، من خلال تسخير حافلة لكمّ هائل من المعتمرين وبعد المسافة والنوعية السيئة للوجبات الغذائية التي دفعوا لأجلها أموالا إضافية، طمعا في التفرغ للعبادة أثناء عمر رحلتهم.

ولا تقتصر معاناة ضيوف الرحمان في تقصير بعض الوكالات وإهمال ممثليها هناك في البقاع المقدسة، بل تتعداها إلى عوائق وعقبات تفرضها شركات النقل الجوية، في صورة إلغاء بعض الرحلات المبرمجة في آخر دقيقة، فضلا عن تأخر انطلاق بعض الرحلات لمدد زمنية طويلة، ما يحكم على المعتمرين ومرشديهم بالبقاء محتجزين داخل قاعات الركوب، ناهيك عن حالات أخرى تستوجب فتح تحقيقات معمّقة لمعاقبة المتورطين المتسببين في "تعذيب" المعتمرين، مثلما حدث مؤخرا في أحد مطارات الإقلاع عندما ظل ركاب إحدى الرحلات لمدة تقارب الساعة داخل حافلة مغلقة، تأهبا للركوب في الطائرة دون فتح الأبواب لحد تسجيل إغماءات، والسبب مثلما راج في أوساط المسافرين وتم نشره في صفحات الفيسبوك، هو نزاع تقني بطله ميكانيكي الطائرة الذي لم يوقّع على التقرير التقني للإقلاع، الأمر الذي عارضه قائد الرحلة المتوجهة من الجزائر باتجاه جدة.

إلى ذلك نقلت "الخبر" جزئية يعاني منها ضيوف الرحمان من الجزائريين، وطبقا للشهادات المرصودة، فإن العديد من المعتمرين يصطدمون فور وصولهم ببعد موقع الفنادق التي يقيمون فيها عن الحرم المكي، بالرغم من أن الوكالة أخطرتهم أن الفندق يبعد بمسافة 800 أو 900 متر فقط، ليجدوا أنفسهم رهينة التنقل في حافلات مكدّسة بالمعتمرين حتى يتسنى لهم الصلاة في المسجد الحرام، وهكذا يتكرر الوضع خمس مرات في اليوم وطيلة مدة بقائهم في مكة المكرمة.