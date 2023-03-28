المنتخب الكاميروني يواصل السقوط

واصل المنتخب الكاميروني تقديم عروضه السيئة بعدما انقاد، اليوم الثلاثاء، إلى هزيمة مفاجئة أمام نظيره الناميبي بهدفين مقابل هدف في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وافتح بيتر باب التسجيل لناميبيا في الدقيقة 55 قبل أن يضيف لمبوندي الهدف الثاني في الدقيقة 79، فيما قلص المهاجم المخضرم أبو بكر النتيجة للأسود غير المروضة في الوقت بدل الضائع.

ولم يستغل أشبال المدرب سونغ إقامة المقابلة على ملعب محايد بجنوب إفريقيا، حيث يعتبر هذا التعثر الثاني أمام نفس المنتخب بعد ذلك المسجل قبل أربعة أيام بياوندي (1-1).

وبهذا يتصدر منتخب ناميبيا المجموعة الثالثة من التصفيات برصيد 5 نقاط يليه منتخب الكاميرون بـ4 نقاط ثم بورندي بنقطة وحيدة، في حين تم استبعاد المنتخب الكيني من التصفيات بسبب "التدخل السياسي".