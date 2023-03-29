السلطات الفرنسية تداهم 5 بنوك للتحقيق في احتيال ضريبي

أعلن مكتب المدعي المالي في فرنسا أن محققين داهموا خمسة بنوك، أمس الثلاثاء، في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع.

وقال المكتب، في بيان له: إن "نحو 150 محققا من وزارة المالية الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد على 100 مليار أورو".

وجاء في البيان أن المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فُتحت في ديسمبر 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح، لافتا إلى أن العملية "تطلبت عدة أشهر من التحضير".

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن المصارف المستهدفة هي "سوسيتيه جنرال" و"بي إن بي باريبا" و"إكسان" التابع لمجموعة "بي إن بي باريبا"، و"ناتيكسيس" السويدي، و"إتش إس بي سي" البريطاني.

وقال الادعاء: إن "الغرامات تشمل عقوبات مالية ورد فوائد غير مستحقة، مضيفا أن الاتهامات تتعلق باستراتيجية التوزيعات النقدية المعروفة باسم "كام – كام"، حيث ينقل المساهمون ملكية أسهمهم لفترة قصيرة إلى مستثمرين مقيمين خارج فرنسا لتجنب سداد الضرائب المستحقة على أرباح الأسهم".

ويمتلك هؤلاء المستثمرون الأسهم أثناء فترة صرف التوزيعات النقدية، حيث لا يتم سداد ضرائب عنها أو استرداد الضرائب المسددة عنها.

وبعد ذلك يعيدون الأسهم إلى المالك الأصلي، على أن يتم تقسيم الأموال التي لم يتم دفعها للضرائب بين مختلف الأطراف المشاركة في العملية.

وتواجه تلك البنوك غرامات جماعية تصل إلى أكثر من مليار أورو (1.1 مليار دولار).