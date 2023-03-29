هذه هي الولايات التي ستحتضن الألعاب العربية

كشفت الحكومة خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، عن تفاصيل الألعاب العربية المقرر إجراءها بالجزائر هذه الصائفة.

وحسب بيان الوزارة الأولى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول التحضيرات الجارية لتنظيم الألعاب العربية بالجزائر، في الفترة الممتدة من 5 إلى 15 جويلية 2023.

ووفق ذات البيان فإن احتضان الجزائر لهذا الحدث العربي يأتي بعد النجاح الكبير للقمة العربية التي انعقدت بالجزائر في نوفمبر 2022، وكذا التنظيم المحكم الذي عرفته ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران وكأس أمم إفريقيا للمحليين لكرة القدم 2023.

وتتأهب الجزائر لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية العربية للمرة الثانية بعد دورة سنة 2004.

وكشف المصدر أنه من المنتظر مشاركة أزيد من 3.500 رياضي من 22 دولة عربية، الذين سيتنافسون في 21 تخصص رياضي.

وأعلنت الحكومة، لأول مرة، عن الولايات التي ستحتضن المنافسات وهي سبعة من مختلف أرجاء الوطن: الجزائر العاصمة، عنابة، قسنطينة، وهران، تيبازة، البليدة وتيزي وزو.

ومن أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي العربي، أكدت الحكومة تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية ووضع إطار تنظيمي خاص بما يضمن توافق وتنسيق جميع القطاعات والفاعلين بهذه المناسبة، خاصّة وأنّ موعد هذه الألعاب يصادف اختتام فعاليات الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، التي انطلقت منذ 5 جويلية 2022.