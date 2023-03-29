شعيبي يتحدث عن تجربته الأولى مع "الخضر"

أدلى الدولي الجزائري، فارس شعيبي، بتصريحات إلى الموقع الرسمي لنادي تولوز الفرنسي، تحدث فيها عن تجربته الأولى رفقة "الخضر".

وقال صاحب 20 عاما :"أول مقابلة في الجزائر، لما تدخل الملعب، الأجواء خرافية، منذ فترة الإحماء، قبل وصول اللاعبين، كان الملعب ممتلئًا، الجماهير هناك شيء جنوني".

وأضاف:" تم استقبالنا بشكل رائع، تحدثوا معنا كثيرا (اللاعبين القدامى)، على أرضية الملعب نتفاهم مع بعضنا لأنهم يفهمون كرة القدم ومن السهل اللعب معهم".

وعن دخوله بديلا خلال مواجهة النيجر بملعب نيلسون مانديلا، قال شعيبي: "أخذت المقابلة بشكل طبيعي، دخلت للملعب، حددنا الهدف جيدا وهو ضمان التأهل، هذه هي مقابلات التصفيات تلعب إلى آخر دقيقة، سيرنا الأمور جيدا وتأهلنا الحمد لله".