خطوة سعودية جديدة في إطار التقارب مع الصين

وافقت المملكة العربية السعودية على الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ومقرها الصين، في خطوة من شأنها تعزيز علاقات الرياض المتنامية مع بكين.

وستصبح السعودية شريكًا في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي تجمع سياسي واقتصادي وأمني، تعد الصين روسيا أعضاءه الرئيسيين.

وإلى جانب الصين وروسيا، تضم المنظمة كل من الهند وباكستان وكازاخستان ودول أخرى من دول الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى.

وتأسست المنظمة قبل عقدين من الزمن كقوة موازنة لخارطة المؤسسات الدولية، التي يُنظر إليها خاضعة لسيطرة الغرب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، لعبت الصين در الوساطة بين المملكة العربية السعودية وإيران في إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، ما وسع نفوذ بكين في منطقة طالما هيمنت عليها الولايات المتحدة.