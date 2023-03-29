لجنة "الكاف" تحل بالبليدة

حلت لجنة الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، بولاية البليدة في إطار تقييم الملفات الخاصة بالمترشحين لاستضافة نهائيات أمم إفريقيا 2025.

واستقبل والي الولاية، أحمد معبد، أعضاء اللجنة بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، مديري المجلس التنفيذي، رئيس دائرة البليدة.

وحسب بيان ولاية البليدة فقد تم مشاهدة عرض تقديمي عن ولاية البليدة وما تزخر به من إمكانيات مادية وبشرية وكذا هياكل ومنشآت قاعدية رياضية وسياحية، ليقوم بعدها الوالي بمرافقة اللجنة والانتقال للقيام بجولة تفتيشية لمعاينة المنشآت الرياضية بولاية البليدة.

وكانت الوجهة إلى ملعب الشهيد مصطفى تشاكر أين تم معاينة مختلف المرافق وتقديم شروحات من طرف كل من مدير التجهيزات ومدير الشباب والرياضة حول أرضية الملعب والمدرجات ومختلف التجهيزات والمرافق التابعة للملعب.