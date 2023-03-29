الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في هذا التاريخ

كشفت الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، عن موعد إجراء قرعة الدور ربع النهائي من المنافسات القارية للأندية.

وحسب بين "الكاف" فإن قرعة الدور ربع النهائي لمنافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكنفيدرالية الإفريقية 2022/2023، ستجرى يوم الأربعاء 5 أفريل في القاهرة، بدءًا من الساعة 8:30 مساءً، بالتوقيت المحلي (6:30 مساءً بتوقيت غرينيتش).

وضمن ممثلا الجزائر في رابطة الأبطال، شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، تأهلهما إلى ربع النهائي قبل جولة عن ختام دور المجموعات، فيما يحتاج ممثل الجزائر في كأس "الكاف"، اتحاد الجزائر، إلى نقطة وحيدة من أجل حجز بطاقة التأهل، وذلك خلال استضافته لنادي الأخضر الليبي هذا الأحد بملعب 5 جويلية.