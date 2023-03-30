مسلسل "الدامة": التلفزيون العمومي مطالب بتقديم توضيحات

طلبت سلطة ضبط السمعي البصري، اليوم الخميس، من التلفزيون العمومي تقديم توضيحات عن مشهد يظهر في مسلسل "الدامة" جدارا بأحد الأسواق بالعاصمة مكتوب عليه اسم حركة انفصالية مصنفة إرهابية.

وأوضحت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان لها، أنها "سجلت من خلال متابعتها لأحد برامج التلفزيون العمومي المتمثل في مسلسل الدامة في أولى حلقاته في الدقيقة 19:45، مشهدا يظهر فيه جدارا بأحد الأسواق بباب الواد بالعاصمة مكتوب عليه اسم حركة انفصالية مصنفة إرهابية".

وأكدت السلطة أنها "راسلت التلفزيون العمومي وطلبت توضيحات في الموضوع وستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما سيقدمه التلفزيون من توضيحات".