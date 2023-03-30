سيدي بلعباس: وفاة اللاعب السابق عبو عبد السلام

أعلن، مساء يوم الخميس، عن وفاة اللاعب السابق لاتحاد بلعباس عبو عبد السلام عن عمر ناهز الـ64 سنة وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما علم من المحيط العائلي لمحبوب الجماهير الأسمر.

وقد سبق لقلب هجوم نادي "المكرة" الذي لعب إلى جانب لاعبين كبار من طينة عمار أحمد وبلكدروسي سيد أحمد إضافة إلى الدولي الأسبق دريد نصر الدين خلال ثمانينيات القرن الماضي وأن حمل ألوان شباب سفيزف فريقه الأصلي إضافة إلى سريع المحمدية، وهو الذي تقرر إدخاله إلى مركز مكافحة السرطان بسيدي بلعباس منذ حوالي أسبوعين من الآن بعد أن اشتد عليه المرض، قبل أن يستسلم للداء يوم الخميس.

يذكر أن جنازة الفقيد ستشيع بعد صلاة الجمعة بمقبرة مدينة سفيزف.