مصرع 9 جنود أمريكيين في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين

لقي تسعة جنود أمريكيين مصرعهم، اليوم الخميس، في حادث تحطم مروحيتين من طراز "بلاك هوك" تابعتين للجيش الأمريكي في ولاية "كنتاكي".

وقالت نونديس ثورمان، المتحدثة باسم منشأة "فورت كامبل" التابعة للجيش الأمريكي، إن الحادث وقع الليلة الماضية، في جنوب غرب "كنتاكي"، خلال مهمة تدريبية روتينية.

وأشار البيان إلى أن التحقيق مازال جاريا لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي شهر فيفري الماضي، لقي اثنان من طياري الحرس الوطني في ولاية "تينيسي" مصرعهما عندما تحطمت مروحيتهما من نفس طراز "بلاك هوك" على طول طريق سريع في ألاباما خلال تدريب.

وفي جوان الماضي، لقي ستة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة مروحية في ولاية "فيرجينيا الغربية" الأمريكية.