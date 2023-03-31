نشطاء مغاربة يحرقون العلم الصهيوني

نظم نشطاء مغاربة وقفة احتجاجية، في العاصمة الرباط، لدعم الفلسطينيين، بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني.

وحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" فإن الوقفة التي تم تنظيمها مساء أمس الخميس، في ساحة البرلمان بالعاصمة المغربية الرباط، أحرق المتظاهرون خلالها العلم الصهيوني.

وتضمنت الوقفة شعارات "تتمسك بالحق الفلسطيني"، وتقول إنه "ليس للبيع"، وتدين "الاستسلام والخيانة"، و"إجرام إسرائيل وحلفائها" الذين ذكر منهم بالاسم الولايات المتحدة الأمريكية.

الوقفة التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" أحرق المشاركون فيها العلم الصهيوني، وأدانوا "الانغماس الرسمي في عملية التطبيع التي شملت كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والفلاحية والفنية والرياضية والأمنية والمخابراتية، في ظل استمرار وتعاظم جرائم الاغتيال والقتل في حق بنات وأبناء الشعب الفلسطيني في نابلس وحوارة وجنين والقدس وغيرها".

يشار إلى أن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أكدت أنه وبالتزامن مع تلك الوقفة يتم تنظيم وقفات في 38 مدينة أخرى بالشعار نفسه والمطالب ذاتها.