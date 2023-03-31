ولاية وهران تنفي أي تفاوض مع مساهمين في مولودية

نفت ولاية وهران وجود اي تفاوض مع مساهمين سابقين في مولودية وهران

و جاء في بيان على صفحة الولاية "عقب تداول بعض الصفحات اخبار عن وضع احد المساهمين السابقين في مولودية وهران شروطا مقابل تنازله عن اسهمه فإن مصالح الولاية تنفي وجود أي تفاوض وان عملية تنازل المساهمين السابقين للنادي الهاوي تمت بحضور اغلب المساهمين خلال الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2023 وامام موثق ومحضر قضائي ومراقب الحسابات ،ليصبح النادي الهاوي هو مالك اسهم فريق المولودية والذي سيتنازل عن كل الاسهم لشركة هيبروك سوناطراك".