محزر يدخل التاريخ

يواصل الدولي الجزائري، رياض محرز، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز، بعدما حقق، اليوم السبت، رقما مميزا خلال مقابلة مانشيسر سيتي وليفربول في إطار الجولة الـ29.

وحطم صاحب الـ32 عاما رقم الأسطورة الإيفوارية، ديديي دروغبا، الصامد لأعوام، بخصوص صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في "البروميير ليغ" بالنسبة للاعب إفريقي.

وقدم الدولي الجزائري تمريرة حاسمة لزميله ديبروين في الدقيقة 46 من قمة الكرة الانجليزية على ملعب الاتحاد، ما سمح لأشبال المدرب بيب غوارديولا في التقدم بهدفين بعدما كانوا متأخرين بهدف.

وبات في رصيد محرز 56 تمريرة حاسمة منذ التحاقه بالدوري الانجليزي الممتاز قدمها رفقة ناديي ليستر سيتي ومانشيستر سيتي، محطما رقم ديديي دروغبا (55 تمريرة) وكاتبا اسمه بجانب أساطير الكرة الإفريقية.