وصول ثاني باخرة من العجول قادمة من البرازيل

كشفت مصالح وزارة الفلاحة، اليوم الأحد، عن وصول ثاني باخرة من العجول الموجهة للذبح قادمة من البرازيل

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه في إطار تموين السوق باللحوم الحمراء، بإشراف من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية على عملية استيراد العجول من خلال الجزائرية للحوم الحمراء ALVIAR ، حيث وصلت يوم 31 مارس 2023 ثاني باخرة محملة ب2500 رأس من العجول الموجهة للذبح قادمة من البرازيل، و التي ستسوق لحومها بسعر محدد بـ 1200 دج للكيلوغرام، و هذا من أجل تمكين المستهلكين من اقتنائها بأسعار منخفضة.

وأضاف البيان، أنه ستصل خلال أيام ثالث باخرة محملة باكثر من 3000 رأس من العجول الموجهة للذبح من نفس الدولة. وبخصوص اللحوم الحمراء الطازجة و المستوردة من جمهورية السودان الديمقراطية، أكدت الوزارة أنه سيتم طرحها في المساحات الكبرى و نقاط البيع التابعة لمجمع الجزائرية للحوم الحمراء ابتداء من تاريخ اليوم الأحد، وستواصل عملية تسليم شحنات أخرى بصفة منتظمة.