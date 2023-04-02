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"حراقة" ضمن القائمة الأولية لجائزة "مارا نوستروم"

ثقافة
5 افريل 2023 ()
جعفر بن صالح
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اختارت لجنة جائزة "مار نوستروم- البحر الأبيض المتوسط" رواية "الحراقة" للكاتبة رميسة نايلة ضمن القائمة الأولية في صنف "أول رواية"، بالإضافة إلى اختيار "قاموس حرب الجزائر" في صنف "التاريخ و الجيوسياسة"، وهو عبارة عن عمل جماعي للمؤرخين ترامور كومنور وسيلفي تينو من فرنسا ووناسة سياري تنقور من الجزائر.

تتضمن القوائم الأولية العديد من الأعمال مقسمة لأربعة أصناف (الرواية المتوسطية- أول رواية- التاريخ والجيوسياسة- فلسفة وروحانيات)، وسيتواصل عمل اللجنة المشرفة على الجائزة برئاسة جون جاك بيدو jean jacques Bedu ، مع إضافة أسماء أعمال أخرى لغاية نهاية سبتمبر القادم قبل الاختيار النهائي  من 3 إلى 5 أعمال للفوز بالجائزة ومنحها في "يوم المتوسط" الموافق لـ28 نوفمبر من كل سنة تتويجا للأعمال الفكرية التي تسعى لتقريب وتوحيد ونشر ثقافة التسامح بين شعوب المنطقة.

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