غيتس يرفض الدعوات لوقف تطوير الذكاء الاصطناعي

قال بيل غيتس، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت (Microsoft)، إن الدعوات لوقف تطوير الذكاء الاصطناعي لن "تحلّ التحديات" في المستقبل، في أول تعليق علني له منذ خطاب مفتوح أثار جدلًا حول مستقبل التكنولوجيا.



وقال غيتس لرويترز (Reuters) إنه سيكون من الأفضل التركيز على أجدر السبل لاستخدام التطورات في الذكاء الاصطناعي، فمن الصعب فهم كيف يمكن تفعيل التوقف المؤقت لتطوير الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.



وتأتي مقابلته مع رويترز بعد خطاب مفتوح نُشر الأسبوع الماضي وشارك في توقيعه إيلون ماسك وأكثر من ألف خبير في الذكاء الاصطناعي، ودعا إلى التوقف 6 أشهر عن تطوير أنظمة التدريب لنموذج "جي بي تي-4".



وقال الخبراء، بمن فيهم ستيف وزنياك المؤسس المشارك لشركة آبل (Apple)، في الرسالة، إن المخاطر والفوائد المحتملة لهذه التقنية على المجتمع بحاجة إلى تقييم.



وقال غيتس "لا أعتقد أن مطالبة مجموعة معينة بالتوقف مؤقتًا يحل الإشكالات"، وتابع "من الواضح أن هناك فوائد كبيرة لهذه الأشياء … ما نحتاج إليه هو تحديد المجالات الصعبة".



وسعت مايكروسوفت إلى التفوق على أقرانها من خلال استثمارات بمليارات الدولارات في شركة "أوبن إيه آي" المالكة لبرنامج "شات جي بي تي" (ChatGPT).



ويعدّ غيتس مؤيدًا قويا للذكاء الاصطناعي ووصفه بأنه تقنية ثورية مثل الإنترنت أو الهواتف المحمولة. وفي مدونة بعنوان "بدأ عصر الذكاء الاصطناعي" نشرت بتاريخ 21 مارس/آذار، أي قبل يوم من الرسالة المفتوحة، قال إنه يعتقد بوجوب استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الحد من بعض أسوأ حالات الإجحاف في العالم.



وقال أيضا في المقابلة إن أي توقف مؤقت سيكون معقدا للتنفيذ، بالنظر إلى التفاصيل الكثيرة التي يحتاجها التوقف. وأضاف "لا أفهم حقا من يقولون إنه يمكن وقف تطوير الذكاء الاصطناعي، هل ستوافق كل دولة في العالم على التوقف؟ ولماذا تتوقف؟".