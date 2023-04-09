تكريم الفنانتين بهية راشدي و فضيلة حشماوي

نظمت الجمعية الثقافية الألفية الثالثة سهرة أمس الثلاثاء بالمسرح الوطني الجزائري "محي الدين باشطارزي" بالجزائر العاصمة، حفلا تكريميا عل شرف الفنانتين بهية راشدي وفضيلة حشماوي وذلك عرفانا بمشوارهما الفني الثري بعد سنوات طويلة من العطاء على خشبة المسرح والسينما والتلفزيون.

وقد تميز الحفل التكريمي بحضور كوكبة من الفنانين من مختلف الأجيال تقديرا واعترافا بمكانة وابداع الفنانتين المخضرمتين بهية راشدي صاحبة أدوار الإجتماعية و فضيلة حشماوي التي طالما أبدعت على المسرح إلى جانب عمالقة المسرح الجزائري ومساهمتهما في إثراء الفضاء الفني الجزائري.

وبالمناسبة أعربت الممثلة بهية راشدي عن امتنانها لهذه الالتفاتة التي اعتبرتها بمثابة "اعتراف بالمشوار الفني الطويل الذي خاضته على مدار عقود من الاجتهاد والإبداع إلى جانب كبار الأسماء الفنية والإخراجية سواء في الإذاعة أو التلفزيون والسينما" كما ثمنت الحضور الكبير للأسرة الفنية ورفاق دربها. بدورها،اكدت المسرحية فضيلة حشماوي أن " التكريم على خشبة المسرح الوطني يكتسي طعما خاصا يستحضر ذكرى عمالقة المسرح الجزائري الراحلين الذين تعاملت معهم وتقاسمت معهم لحظات الإبداع على غرار عبد القادر علولة وصيراط بومدين وغيرهم "، مؤكدة "أهمية تكريم الفنان وهو على قيد الحياة الفني".