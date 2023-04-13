تكريم المتوجين في مسابقة الشيخ ابن باديس

كُرّم اليوم الأحد 6 متوجين في الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية المخصصة لحياة ومسيرة الشيخ عبد الحميد بن باديس خلال حفل أشرف عليه والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بعاصمة الولاية.

وينحدر هؤلاء المتوجين الذين أحرزوا المراتب الأولى في مجالات كل من الرواية (2) والشعر (2) والقصة القصيرة (1) والخاطرة (1) من ولايات: قسنطينة، جيجل، سكيكدة، بشار، غرداية وبسكرة، حسب ما أكدته أميرة دليو مديرة دار الثقافة مالك حداد، الجهة المبادرة بتنظيم هذه المسابقة.

وقد تسلم كل متوج صكا بقيمة 100 ألف دج خلال هذا الحفل المنظم بمناسبة إحياء يوم العلم الذي يصادف 16 أفريل من كل سنة.

وشارك أزيد من 140 مترشحا يمثلون 38 ولاية بالوطن في هذه المنافسة "الموجهة على وجه الخصوص لتنمية روح الإبداع لدى الشباب"، حسب ما أبرزته السيدة دليو لافتة إلى أن هذه المسابقة الوطنية مفتوحة أمام الأساتذة والباحثين والطلبة على وجه الخصوص.

كما تضمن برنامج إحياء يوم العلم تدشين معرض بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة لأعمال 20 فنانا تشكيليا من طرف رئيس الجهاز التنفيذي المحلي.

كما أشرف الوالي صيودة الذي كرم عائلة الشيخ عبد الحميد بن باديس، على تدشين معرض آخر للكتاب يضم أكثر من 600 مؤلف في جميع التخصصات لمؤسسة الشيخ عبد الحميد بن باديس والمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مصطفى نطور.