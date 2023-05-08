مساهمة: أولويات السياسة السعودية في مواجهة الأزمات

صباحَ اليوم الذي اندلعت فيه العمليات العسكرية بين طرفي الصراع في السودان الشقيق، مضت الدقائق عصيبةً ومفعمةً بالتوتر على الكثير من المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة المتواجدين هناك، واستبد القلق بالكثير من الأسر حول العالم وهي تتابع التراجعَ الذي اعترى الحالة الأمنية، وبدأ الإحساس بخطورة الموقف يتعاظم في قلوب هؤلاء الأهالي خوفاً على مصير أبنائهم وأقربائهم.

لم يكن في المشهد الدولي ما يطمئن، فالعالم منشغلٌ حتى أذنيه في شؤون الحرب في أوكرانيا والتجاذبات المستمرة بين عدد من دول العالم، بالإضافة إلى مخاوف من نقص الإمدادات في الطاقة والغذاء وعودة الوباء، إلا أنه وسط كل هذا الصخب، دوى هديرُ الطائرات السعودية لتبث بارقة أمل في صدور المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة المتواجدين في السودان والذين فقدوا أمانهم واستقرارهم نتيجة احتدام الصراع، وما هي إلا ساعات قليلة حتى تنفس العالقون الصعداء وهم يستقلّون الطائرات والسفن السعودية بعد نجاتهم من مصير غامض في ظل التدهور الأمني وانتشار مظاهر التسلح والعتاد العسكري.

ينتشر في الفكر السياسي الحديث قناعة مفادها أنه كلما كانت الدولةُ التي تنتمي لها تبادر لنجدتك أينما كنت، كلما دل ذلك على رقيها وتحضرها وجعلها مثار الإعجاب والاستحسان، إلا أن ما يثير الإعجاب أكثر، هو أن ترى دولة لا تكتفي بإنقاذ مواطنيها فحسب في مناطق الصراع، وإنما تمتد مبادرتها لتشمل مواطني الدول الصديقة والشقيقة أيضاً؟! هذه بكل فخر هي المملكة العربية السعودية والتي تعتبر الواجبات المتصلة بالإنسانية واجبات ذات أولوية مطلقة وأنها نابعةٌ من سماحة إسلامها ونخوة عروبتها ونقاء إنسانيتها.

إن الاستجابة السعودية السريعة لهذا الظرف العصيب، وما تلاها من استجابات أخرى من قبل دول شقيقة وصديقة، لهي أمر أحيا في أنفسنا آمالاً جديدة نحو إمكانية توحيد الجهود في مواجهة الأزمات المباغتة وتقليل الخسائر وتسريع وتيرة إنقاذ الأرواح والممتلكات. إن الأزمة الأخيرة في السودان الشقيق رغم ما تنطوي عليه من تفاصيل مؤسفة، إلا أنها تشكّل في اعتقادي فرصةً لمراجعة دور المنظومات الدولية والإقليمية في التعامل مع الأزمات المماثلة وتطويرها عبر توظيف المقدرات الجوية والبحرية والبرية بآليات جديدة وبعيدة عن البيروقراطية وقادرة على الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية. وفي الوقت الذي تُطالب فيه بلادي بسرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنّب التصعيد وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق، فإننا في الوقت نفسه نشعر بالكثير من الاعتزاز بالدور الكبير الذي لعبته المملكة وبعض الدول الشقيقة والصديقة في إنقاذ العالقين ونقلهم إلى أماكن آمنة تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم وبغض النظر عن أديانهم أو لغاتهم أو أعراقهم، سائلين المولى عزوجل أن يعود الاستقرار إلى جمهورية السودان الشقيقة وأن ينعم شعبها بالأمن والازدهار.

* سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر