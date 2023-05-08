وزارة الصناعة تكذب

كشفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بأن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنصبة لدى مصالح الوزارة والمكلفة بدراسة ومتابعة ملفات اعتماد وكلاء المركبات الجديدة، تواصل عملها وفقا للأحكام التنظيمية المنصوص عليها، تجتمع وتعالج بانتظام جميع طلبات الاعتماد المودعة. وفي بيان لها، ذكرت بحكمها الهيئة الوحيدة التي تشرف على هذا الملف، أنها الوحيدة والمخول لها بالإعلام والإبلاغ عن أي تطور حاصل فيما يتعلق بملف منح اعتمادات وكلاء المركبات الجديدة، والتي مُنح فيها لغاية اليوم ثلاثة اعتمادات، لكل من: علامة "فيات"، "جاك"، "أوبل". وبالتالي، اضاف البيان، فان أي معلومات أخرى يتم تداولها عبر الصحف الوطنية أو مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.