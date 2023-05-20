محرز يواصل كتابة التاريخ

واصل الدولي الجزائري، رياض محرز، كتابة التاريخ بعدما توج، اليوم السبت، بلقب الدوري الانجليزي الممتاز رفقة ناديه مانشستر سيتي.

وجاء تتويج "السيتي" (قبل أن يلعب غداً أمام تشلسي) بعد خسارة الوصيف، أرسنال، أمام مضيفه نوتينغهام فورست بهدف دون مقابل اليوم السبت.

وسجل النيجيري تايوو أونيى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19، حيث يحتل أرسنال مركز الوصافة بـ81 نقطة فيما يأتي نوتينغهام، الذي ضمن بقاءه رسمياً في دوري الأضواء، في المركز 16 بـ37 نقطة.

وستكون مواجهة مانشستر سيتي غداً الأحد أمام ضيفه تشلسي بطابع احتفالي بعد ضمان الفريق الأزرق السماوي التتويج بلقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة توالياً.

ويعتبر هذا اللقب الخامس للدولي الجزائري في "البرومييرليغ" بعدما توج بأربعة ألقاب رفقة مانشستر سيتي ولقب آخر مع ليستر سيتي.

وبات محرز أول لاعب عربي وإفريقي يصل إلى هذا العدد من التتويجات بالدوري الانجليزي، متفوقا على الأسطورة الإيفوارية ديديي دروغبا.

ويصعب على أي لاعب جزائري أن يحطم هذا الرقم في المستقبل نظرا لصعوبة الدوري الانجليزي، ما يدخل صاحب الـ32 عاما ضمن أساطير كرة القدم الجزائرية في انتظار اللقب الأهم الذي ينقص خزائن محرز، دوري أبطال أوروبا.

وسيكون محرز على موعد مع خوض النهائي القاري يوم 10 جوان المقبل بتركيا ضد نادي إنتر ميلان الإيطالي.