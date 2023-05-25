مدرب أوغندا يكشف عن قائمته تحسبا لمواجهة الجزائر

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم،عن قائمة لاعبيه المعنيين بمواجهة المنتخب الجزائري يوم الثامن عشر من جوان المقبل بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية بداية من الساعة الرابعة مساء وذلك لحساب الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

و وفق الصفحة الرسمية للاتحاد الأوغندي للعبة، فإن المدرب ميلوتين سريدوجيفيتش أعلن عن تعداد موسع ضم 42 لاعباً منم 18 لاعبا محترفا في حين ينشط البقية في الدوري المحلي. ويحتل " الخضر" صدارة المجموعة فيما تتواجد أوغندا المركز الثالث برصيد أربع نقاط مناصفة مع تنزانيا فيما يقبع منتخب النيجر في المركز الأخير.

يذكر أن المدرب ميلوتين استدعى اثنين وثلاثين لاعبًا محليًا من أجل خوض مواجهة تدخل ضمن جولة جهوية شرقية ستلعب في الـ 30 من ماي الجاري في ملعب مدرسة" إيروندو الابتدائية" في منطقة بوييندي.