أبرز تصريحات بن شيخة قبل سفرية تنزانيا

شدت صباح اليوم الخميس، بعثة اتحاد الجزائر الرحال إلى العاصمة التنزانية "دار السلام" في رحلة جوية خاصة عبر شركة " طاسيلي"، وذلك تحسبا لخوض مباراة ذهاب نهائي كأس الكنفيدرالية الإفريقية أمام يونغ أفريكانز على ملعب "بينجامين مكابا"، يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وقال المدرب عبد الحق بن شيخة في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك: " عندما تصل للنهائي لا مجال للحديث عن الحظ ويجب اللعب من أجل التتويج، جاهزون لرفع التحدي".

وأضاف:" كل لاعب لديه كلمة يقولوها وأنا بحاجة لكل اللاعبين، لأن المواجهات أمام الجيش وميموزا أصبحت من الماضي ولا يهمنا الآن سوى الكأس".

وأردف:" أنا مرآة اللاعبين وأنا من يبث الارتياح والقلق في نفسية اللاعبين ولهذا تجدني أسعى جاهدا للتركيز على هدف واحد".

وختم بن شيخة: " لدينا معلومات عن يونغ أفريكانز، وهو كذلك لديهم عنا والمعلومة أصبحت مفتاح أي مباراة ولكن حقيقة الميدان أهم".

يذكر أن لقاء نهائي الإياب المبرمج يوم الثالث من جوان سيكون بملعب الخامس جويلية، وليس ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.