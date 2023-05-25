استئناف الرحلات الجوية بين قطر والبحرين

أعلنت شركتا الخطوط الجوية القطرية وطيران الخليج البحرينية، أنها ستستأنف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين اليوم الخميس، بعد انقطاع دام 6 سنوات.

ويأتي الاستئناف المرتقب وفق إعلان بحريني رسمي، بعد نحو شهر من إعلان قطر والبحرين في بيان مشترك، قرارهما "إعادة العلاقات الدبلوماسية" بينهما، بعد شهرين من مباحثات، بشأن التباينات بين الدوحة والمنامة.

وفي 16 ماي الجاري، أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية، "استئناف رحلاتها بين البحرين وقطر، اعتبارا من 25 من الشهر ذاته"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية آنذاك.

وأفادت بأنها "ستقوم بتسيير ثلاث رحلات يومية من مطار البحرين الدولي إلى مطار حمد الدولي بالدوحة مع التطلع لزيادة الرحلات في القريب العاجل".

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري قد أعلن قبل أيام أن "لجنة المتابعة القطرية-البحرينية اتفقت على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بناء على اتفاق وزارتي المواصلات في البلدين"، مشيرا إلى أنه "سيتم تنفيذ ذلك بداية من 25 ماي الجاري".

وفي 5 جانفي 2021، أنهت قمة العلا بالسعودية خلافا اندلع في 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.