تلمسان: تفكيك جمعية أشرار متورطة في السرقة

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك جمعية أشرار متورطة في السرقة بالتعدد.

القضية تمت على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين مفادها تعرضه للسرقة طالت رافعة ميكانيكية وكراسي خاصة بمركبته. وأسفر العمل الميداني لعناصر الشرطة عن تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية المؤلفة من خمسة 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و34 سنة.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق القانونية تم إنجاز ملف قضائي عن قضية "تكوين جمعية أشرار - السرقة بالتعدد مع توافر أكثر من ظرف وإخفاء أشياء مسروقة" قدم المشتبه فيهم بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.