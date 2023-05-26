أولمبي الشلف في النهائي (فيديو)

تعرف الجمهوري الرياضي الجزائري، اليوم الجمعة، على أول أطراف نهائي كأس الجمهورية في موسم 2022-2023.

وحقق أولمبي الشلف فوزا كبيرا على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي الأول الذي أقيم على ملعب ميلود هدفي بوهران، وشهد تطبيق تقنية "الفار" لأول مرة في المنافسات الكروية الجزائرية.

وافتتح المهاجم محمد سويبع باب التسجيل لـ"الشلفاوة" في الدقيقة 13 مستغلا ارتباك دفاع المنافس في تطبيق خطة التسلل، حيث انتهى الشوط الأول على هذه النتيجة وشهد تطبيق تقنية الفيديو عندما تم التأكد من إلغاء هدف لشبيبة الساورة بداعي التسلل.

وفي الوقت الذي انتظر عشاق ممثل الجنوب انتفاضة في الشوط الثاني، تفاجؤوا بدخول قوي لأشبال المدرب عبد القادر عمراني بهدفين متتاليين في الدقيقتين 46 و51 عن طريق ياسين عليان وإسلام فتوحي على التوالي.

وحاول أبناء ولاية بشار العودة في النتيجة لكنهم اكتفوا بهدف وحيد سجله البديل محمد حامية في الدقيقة 75 بعد تنفيذ ضربة جزاء.

وأعلن بعدها الحكم الدولي، مصطفى غربال، نهاية المواجهة بانتصار مستحق لأولمبي الشلف الذي تأهل إلى النهائي الثالث في تاريخه وسيبحث عن اللقب الثاني له في المنافسة، حيث سينتظر الفائر من نصف النهائي الثاني بين نجم مقرة وشباب بلوزداد، غدا السبت، على ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.