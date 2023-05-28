غليزان: سراق الهواتف النقالة في قبضة الأمن

تمكنت مصالح كل من الأمن الحضري العاشر،والسادس بأمن ولاية غليزان من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في قضية سرقة الهواتف النقالة مع استرجاعها،وهذا بعد تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري العاشر لشكوى من طالبة جامعية بخصوص تعرضها للسرقة بالخطف التي طالت هاتفها النقال بالقرب من جامعة غليزان.

وبعد مباشرة التحريات وتكثيف الدوريات استنادا لمواصفات المشتبه فيه تم تحديد هويته وتوقيفه مع استرجاع الهاتف النقال محل السرقة.

في سياق أخر تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية السرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية التي طالت هاتفا نقالا مع استرجاعه.وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.