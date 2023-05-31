بومرداس: فيضانات تغلق الطرقات والاحياء

تسببت الأمطار التي تساقطت ليلة الثلاثاء الى الأربعاء في فيضانات هامة بولاية بومرداس خاصة عند المدخل الرئيسي لعاصمة الولاية واحياء وطرقات ببلدية بومرداس.

تساقط الامطار بغزارة وغياب انابيب صرف المياه وانسداد البالوعات وغياب مجاري المياه على مستوى الطرقات أدى إلى فيضانات هامة بعاصمة الولاية حيث ان البداية بالطريق الرئيسي المؤدي الى عاصمة الولاية من بودواو وقورصو تحول إلى نهر كبير منع أي حركة للسيارات حيث وقفنا على طوابير وفوضى السيارات والشاحنات في غياب أي تدخل للجهات المعنية بالتدخل والمؤسف هو عدم تدخل السلطات لإزالة حاجز حديدي يؤدي الى تيجلابين حيث ان فتحه يسمح بتسيير حركة المرور وتفادي الحوادث وما سجلناه انجراف التربة التي حولت عدة طرقات الى اوحال واتربة وبمدخل قورصو المياه منعت حركة المرور وسجلنا عودة العديد من السيارات من حيث أتت خوفا من الوقوع في الكارثة وسجلنا بعاصمة الولاية حالات كثيرة من الفيضانات قرب واد طاطاريق وبأحياء أخرى الى جانب تسجيل ازدحام مروري كبير بعدة طرقات رئيسية بالولاية والملفت ان نفس النقاط كل سنة تشهد نفس الأوضاع مما يتطلب تحقيق السلطات العليا في ملف الطرقات والنقائص المسجلة في هذا الجانب.

الحماية المدنية لولاية بومرداس اكتفت ببيان قالت فيه بانه تم تسجيل عدة نقاط تجمع المياه ببودواو وقورصو وبومرداس وتم تسخير جميع الإمكانيات دون تسجيل خسائر مادية وبشرية.

لكن ما شهدناه هو حالة من الفوضى وغياب فرق التدخل لتسيير الطريق حيث أن هلع وخوف أصحاب المركبات تسبب في الفوضى.