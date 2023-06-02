جيدو: سندس عرامي تفوز باللقب الوطني أصاغر

توجت المصارعة سندس عرامي، كبطلة وطنية في رياضة الجيدو، بعد فوزها بالميدالية الذهبية خلال منافسات البطولة الوطنية للأصاغر من فئة 57 كيلوغراما وصنف 2009-2010، المقامة، أمس وأول أمس، في القاعة البيضوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة.

واستطاعت المصارعة، التي تنتسب إلى فريق الجودو بمنطقة القرية بالشراقة، كسب منافساتها ونيل اللقب الوطني. وتم تتويج البطلة في احتفالية رسمية، بحضور البطلة حسيبة بولمرقة ولفيف من أبطال هذه الرياضة وطنيا ودوليا.

وتدرس المصارعة الصغيرة في الطور المتوسط وتظل وفية للرياضة التي أحبتها منذ صغرها وعازمة على استكمال مسارها، توازيا مع مسارها الدراسي، وفق ما رصدت "الخبر" من محيطها العائلي.

وابتهجت عائلة المصارعة العاصمية والمنحدرة من دائرة سدراتة بولاية سوق أهراس، بالإنجاز المحقق من قبل ابنتهم، آملين في مواصلة مشوارها الرياضي، بالموازاة مع مسارها الدراسي، وشاكرة كل الطاقم الرياضي الذي سهر على تدريب وتكوينها وكل من أسهم في مرافقتها في تحقيق اللقب .