الصالون الدولي للكتاب: مسابقة وطنية لتصميم شعار جديد

أعلنت محافظة صالون الجزائر الدولي للكتاب، عن إطلاق، منتصف يونيو الجاري، مسابقة وطنية لتصميم شعار (لوغو) جديد لـ"سيلا" يعكس التراث التصويري الجزائري ويتماشى مع المكانة التي بلغها هذا الحدث في المحافل الدولية الخاصة بالكتاب، حسبما أفادت به لجنة التنظيم.

وأوضحت محافظة الصالون الدولي للكتاب "أنه في خضم التحضيرات الجارية استعدادا لتنظيم الطبعة الـ26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب تعلن المحافظة عن لإطلاق مسابقة وطنية لتصميم شعار (لوغو) جديد لصالون الجزائر الدولي للكتاب ابتداء من يونيو الجاري".

وأبلغت اللجنة المنظمة الفنانين والمصممين الراغبين في المشاركة في المسابقة الوطنية بأن "الشعار القديم لسيلا قد ترك بصمته في تاريخ التظاھرة، وأنه بعد 25 طبعة وتماشيا مع اتجاھات الفن المعاصر يستحق ھذا الحدث وسما جديدا مستلھما من التراث التصويري الجزائري".

وأضاف موضحا بأن الوسم الجديد المراد تصميمه وفقا للمعايير التقنية المعتمدة في المجال ينبغي أن يعكس تطور صالون الجزائر الدولي للكتاب ومكانته المرموقة بين صالونات الكتاب عبر العالم".

وسيتم الإعلان في منتصف جوان الجاري، عن القانون الداخلي للمسابقة بالإضافة إلى قائمة الجوائز ذات الصلة، وفق ذات المصدر، كما ستتولى لجنة تحكيم مشكلة من محترفين انتقاء أفضل الإبداعات ومنح الجوائز التي ستوزع خلال حفل سيقام بالتزامن مع الطبعة القادمة.

وتنظم الطبعة السادسة والعشرون من صالون الجزائر الدولي للكتاب من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023 بقصر المعارض، الصنوبر البحري، الجزائر العاصمة.