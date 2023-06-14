خبر سار بشأن تأشيرة "شنغن "

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمشرعون الأوروبيون، أمس الثلاثاء، على تغيير نظام تأشيرات "شنغن" الحالي، بحيث يصبح رقميا إلى حد كبير، من دون الحاجة إلى وضع ملصقات على جوازات السفر.

وسيتيح القانون الجديد بمجرد اعتماده رسميا ودخوله حيز التنفيذ، للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوروبي التقدم عبر الإنترنت بدلا من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات.

وأكد النائب الأوروبي ماتياز نيميتش، الذي يعد من أبرز الداعين لاعتماد النظام الرقمي للتأشيرات، أن المتقدمين "سيجدون هذه العملية أسهل وأرخص وأسرع"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر شتينرغارد، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن هذا التغيير "يعزز أمن منطقة شنغن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات، على سبيل المثال".

وتشمل منطقة "شنغن" جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، باستثناء قبرص وأيرلندا وبلغاريا ورومانيا. ويسمح الاتحاد الأوروبي بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل. وحاليا على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة وضع ملصق "شنغن" على جواز سفرهم.