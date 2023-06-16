مثول المناضل السياسي التونسي نجيب الشابي أمام القضاء

مثل القيادي بجبهة الخلاص والمناضل السياسي المعروف أحمد نجيب الشابي الجمعة، أمام قاضي بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في تونس، لاستجوابه في القضية التآمر على الدولة التي تشمل 19 شخصية سياسية ومحامين معارضين للرئيس قيس سعيد.

ووجهت الى الشابي تهم "تكوين وفاق (جماعة) بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي" ، وقال الشابي للصحافيين قبيل مثوله أمام قاضي التحقيق ان "المعارضة وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون أصبحت اليوم جريمة، وهذا أمر لم يكن متصورا أن يحدث في تونس بعد الثورة أبدا" .

وسبق للقضاء التونسي ان قرر توقيف 19 من الشخصيات السياسية المعارضة على ذمة نفس هذه القضية ، بينهم رئيس حزب التيار غازي الشواشي رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي و القيادي في حركة موطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك ورجلي الأعمال خيام التركي وكمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمة