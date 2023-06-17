تركيا تهدف إلى زيادة حجم صادراتها إلى 265 مليار دولار

أعلن الرئيس التركي, رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده تهدف لرفع صادراتها إلى 265 مليار دولار بنهاية عام 2023.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة الاعتيادية الـ30 لمجلس المصدرين وحفل تكريم رجال الأعمال الأكثر تصديرا في إسطنبول " أن بلاده تهدف إلى زيادة صادراتها بنهاية السنة الجارية 2023 إلى 265 مليار دولار رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي، و إلى 285 مليار دولار العام القادم، و إلى أكثر من 400 مليار دولار آفاق عام 2028".

وفي سياق أخر،أفاد بأن " تركيا تتوقع استقبال 2 مليون سائح في قطاع السياحة العلاجية خلال 2023".