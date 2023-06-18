الجيش الصحراوي يستهدف تخندقات قوات الإحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات مركزة، استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية أمس السبت، في بيانها العسكري رقم 820.

وجاء في البيان العسكري - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - أن "وحدات جيش التحرير الصحراوي استهدفت قوات الاحتلال المغربي المتمركزة بمنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس". وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد ركزت هجماتها أول أمس الجمعة، على تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية، مستهدفة منطقة الفيعيين. و"تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي، التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)"، حسب ذات المصدر.